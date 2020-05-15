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تنمية شرق نجران تناقش ضغوط العمل الإستثنائية

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تواصل جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران دوراتها التدريبية التوعوية في ظل جائحة ، حيث أعلنت عن إقامة دورة بعنوان (ضغوط العمل الاستثنائية في ظل جائحة كوررنا ) والتي اقيمت الجمعة وقدمها الأكاديمي بجامعة نجران الدكتور ناجي بن حسين الشريف بواقع ساعتين تدريبيتين، وناقشت الدورة التعريف بضغوط العمل، وأنواع تلك الضغوط ومصادرها، والآثار المترتبة عليها في ظل جائحة كورونا، ومضاعفات ضغط العمل، وأفضل الطرق للتكيف والتغلب على هذه الضغوط في ظل الظروف الاستثنائية.

وكانت جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران نفذت الثلاثاء أولى دوراتها وبرامجها بدورة تدريبية مجتمعية عن بُعد عن طريق برنامج الزووم وقد كانت بعنوان “الضغوط نبض الحياة” قدمها الدكعور ناصر بن سعيد القحطاني استشاري طب الأسرة، والأكاديمي بجامعة نجران.

وهدفت الدورة إلى شرح وتفصيل مهارات التعامل مع الضغوط من خلال تزويد المتدربين بأهم التقنيات لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان، والتعامل معها لحياة أفضل وأكثر استقراراً وتناولت الدورة التعرّف على الضغوطات، وضغط البيئة والمحيط الخارجي، والضغوطات المحيطة بالشخص، إضافةً إلى مؤشرات الضغط وأعراضه الجسدية والذهنية والأعراض السلوكية والانفعالية والعاطفية، ومستويات إدارة الضغط. وقد استفاد من الدورة أكثر من 120 متدرباً من الجنسين.


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