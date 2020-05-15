2914 خريجا وخريجة بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران عن تخرج 2914 خريجاً وخريجة للعام الجامعي 1441 من مختلف كليات الجامعة ومراحلها الجامعية، حيث شملت 56 برنامجاً في الماجستير والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والمتوسط وكذلك القصير.

وأكد مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أنه رغم الظروف الطارئة التي حلت في منتصف الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، إلا أننا في جامعة نجران بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة استطعنا مواجهتها نظير الخطط الممنهجة والمدروسة التي أعدتها الجامعة بجميع منسوبيها، واستطاعت الجامعة تفعيل منظومتها التعليمية الإلكترونية التي حققت التطلعات وأكدت قوة الإجراءات التي تسير عليها الجامعة وتنتهجها.

وقدم مدير الجامعة التهنئة لجميع طلاب وطالبات الجامعة على نجاحهم وتجاوزهم الظروف الاستثنائية ، كما بارك للخريجين والخريجات نهاية هذه المرحلة الدراسية وانطلاقهم نحو المستقبل المشرق الذي ينتظرهم في ظل الظروف التي هيأتها الدولة.

من جهته بين وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري أن الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل سخرت جميع إمكاناتها لخدمة أبنائها الطلاب والطالبات، وتذليل كل المعوقات والصعوبات، ومواكبة التقنيات الحديثة. وأكد الدكتور العمري بأن العمادة واستمراراً لما تقدمه من خدمات تواصل للعام الثاني تقديم خدمة "وثيقتك إلى باب بيتك" والتي تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة أوخارجها، وتأتي هذه الخدمة ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءا من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة، ثم مرورا بجميع العمليات الأكاديمية والإدارية ووصولا لمرحلة التخرج، بل حتى بعد تخرجه يستطيع الحصول على جميع الأوراق التي يحتاجها الخريج من أيّ مكان في العالم دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة؛ لينجز جميع العمليات بيسر وسهولة مما يضمن الدقة، والسرعة في الإنجاز، والعدالة، والشفافية