

المدينة المنورة 22 رمضان 1441هـ الموافق 15 مايو 2020م واس

عُقدت في إدارة سجن المدينة المنورة أمس أولى جلسات المحاكمة عن بُعد وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة بالمحكمة الجزائية بالمنطقة .

وتمكن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تليفزيونية تتيح الفرصة للتواصل المباشر بين السجناء والقضاة من خلال خمسة كبائن للمحاكمات الفردية وكبينتين للمحاكمات الجماعية التي تم تجهيزها لتفعيل هذه الخدمة .

ويعمل النظام على ربط الموقوفين إلكترونيا عبر دوائر تلفزيونية مغلقة بهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة بحيث يكفل للنزلاء كافة الحقوق الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحكمة وما يترتب عليه من إجراءات واحترازات مختلفة .

// انتهى //

21:49ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة سجن المدينة المنورة تعقد أولى جلسات المحاكمة عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.