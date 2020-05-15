

الباحة 22 رمضان 1441هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من غزيرة الى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها ، فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها, وعددا من متنزهات المنطقة.

سالت على أثرها العديد من الاودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:48ت م

0145





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.