السعودية اليوم / جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية



الرياض 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

شاركت جمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض تنمية القيادات بالجمعية محمد عبدالله المحمود ، أن اللقاء بدأ بتعريف من الأمين العام لمبادرة النمو التي أطلقها الإقليم مؤخراً، واستعرض الاجتماع الاحتياجات الشخصية لمفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات، واحتياجات الجمعيات الكشفية العربية في مجالي الحماية من الأذى والتدريب وتنمية القيادات.

وأفاد المحمود أن الاجتماع اتخذ العديد من التوصيات ومن أهمها: العمل على دعم الجمعيات في مجالي تنمية القيادات والحماية من الاذى ،والعمل على تطوير أنظمة التأهيل القيادي بما يتماشى مع تحديث برامج إطار عالم أفضل والمناهج المتطورة وأهداف التنمية المستدامة وتقنيات التعليم عن بعد ، والوقوف على ما هو جديد في مجال تكنولوجيا التعليم عن بعد والوسائل المعينة.

كما أوصى الاجتماع بدراسة آليات تنفيذ الجزء النظري من دراسات تأهيل قادة الوحدات والمساعدين وقادة التدريب عن بعد ، على أن تتولى الجمعيات تنفيذ الجانب التطبيقي والعملي الخاص بكل دراسة ، وتنظيم دراسات تدريبية تفاعلية لشاغلي المهام المختلفة ( المتفرغين - قادة المجموعات - قادة مراكز التدريب )،وتزويد الجمعيات بالسياسات الوطنية المقترحة من الإقليم للاسترشاد بها وتوطينها بما يتماشى مع نظم و لوائح كل جمعية ، وتصميم تدريب تنشيطي لمفوضي التدريب وتنمية القيادات وأعضاء لجنة تنمية القيادات ومستشاري خدمات تنمية القيادات، حول إدارة الازمات؛ والعمل الإنساني، وإدارة الوقت، وتنظيم لقاء تفاعلي للتعريف بأداة التقييم الذاتي للحماية من الاذى وتنمية القيادات وكيفية تطبيقها على مستوى كل جمعية كشفية وطنية ،والتوعية بمبادرة تنمية العضوية والعمل على وضع آليات للمحافظة على القادة وجذب القيادات الشابة وتشجيعها للاستمرار في الحركة الكشفية.

// انتهى //

21:31ت م

0141



الرياض 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم في الاجتماع الافتراضي الأول لمفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية ، الذي عقده الإقليم الكشفي العربي ، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمُدير الإقليمي عمرو حمدي ، ونائب المدير الاقليمي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي.وأوضح مفوض تنمية القيادات بالجمعية محمد عبدالله المحمود ، أن اللقاء بدأ بتعريف من الأمين العام لمبادرة النمو التي أطلقها الإقليم مؤخراً، واستعرض الاجتماع الاحتياجات الشخصية لمفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات، واحتياجات الجمعيات الكشفية العربية في مجالي الحماية من الأذى والتدريب وتنمية القيادات.وأفاد المحمود أن الاجتماع اتخذ العديد من التوصيات ومن أهمها: العمل على دعم الجمعيات في مجالي تنمية القيادات والحماية من الاذى ،والعمل على تطوير أنظمة التأهيل القيادي بما يتماشى مع تحديث برامج إطار عالم أفضل والمناهج المتطورة وأهداف التنمية المستدامة وتقنيات التعليم عن بعد ، والوقوف على ما هو جديد في مجال تكنولوجيا التعليم عن بعد والوسائل المعينة.كما أوصى الاجتماع بدراسة آليات تنفيذ الجزء النظري من دراسات تأهيل قادة الوحدات والمساعدين وقادة التدريب عن بعد ، على أن تتولى الجمعيات تنفيذ الجانب التطبيقي والعملي الخاص بكل دراسة ، وتنظيم دراسات تدريبية تفاعلية لشاغلي المهام المختلفة ( المتفرغين - قادة المجموعات - قادة مراكز التدريب )،وتزويد الجمعيات بالسياسات الوطنية المقترحة من الإقليم للاسترشاد بها وتوطينها بما يتماشى مع نظم و لوائح كل جمعية ، وتصميم تدريب تنشيطي لمفوضي التدريب وتنمية القيادات وأعضاء لجنة تنمية القيادات ومستشاري خدمات تنمية القيادات، حول إدارة الازمات؛ والعمل الإنساني، وإدارة الوقت، وتنظيم لقاء تفاعلي للتعريف بأداة التقييم الذاتي للحماية من الاذى وتنمية القيادات وكيفية تطبيقها على مستوى كل جمعية كشفية وطنية ،والتوعية بمبادرة تنمية العضوية والعمل على وضع آليات للمحافظة على القادة وجذب القيادات الشابة وتشجيعها للاستمرار في الحركة الكشفية.// انتهى //21:31ت م0141

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