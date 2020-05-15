السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تعزز مساعدتها الطارئة لليبيا رغم القيود المفروضة عليها بسبب كوفيد - 19



الأمم المتحدة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقديم مساعدات طارئة لنحو 3500 لاجئ ونازح ليبي خلال الأسبوعين الماضيين، في خضم تدهور الأوضاع الأمنية، فضلا عن القيود المفروضة على الحركة بسبب " كوفيد - 19 ".

وأفاد المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، في المؤتمر الصحفي الدوري اليوم، أن حزمة المساعدات التي قدمتها المفوضية ساعدت حوالي 1600 لاجئ من المناطق الحضرية، وأكثر من 700 لاجئ محتجز ونحو 1500 نازح ليبي في مواقع مختلفة في جميع أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات شملت مواد غذائية ومستلزمات نظافة تكفي لشهر واحد، وتدعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفا خلال شهر رمضان.

وأوضح المسؤول الأممي أن المفوضية تواصل تقديم الدعم للسلطات الليبية والنازحين الليبيين خلال جائحة" كوفيد - 19 "، مفيداً أن المفوضية وشركاؤها نفذوا حملات توعية بشأن الصحة العامة بين اللاجئين وطالبي اللجوء، بهدف التخفيف من مخاطر التعرض لكوفيد-19.

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21:25ت م

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