السعودية اليوم / محافظ رياض الخبراء يلتقي المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة



رياض الخبراء 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

التقى محافظ رياض الخبراء‬ فهد بن حسن السلطان ‬أمس ، في مقر المحافظة المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة علي بن صالح العريني .

واطلع المحافظ على سير عمل الجمعية وإنجازاتها في هذا الشهر الكريم ، مؤكداً الاهتمام بالمستفيدين من الجمعية ، مدشناً خلال اللقاء الموقع الالكتروني للجمعية .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية علي بن صالح العريني أن الموقع الالكتروني للجمعية يعرض فيه أنشطة وبرامج الجمعية ليسهل لجميع شرائح المجتمع الإطلاع عليها و التعرف على ما تقدمه الجمعية من أعمال ، مبيناً أن الموقع يحتوي على متجر الكتروني وهو بمثابة نقلة نوعية ومواكبة للتقنية الحديثة وخدمة جديدة للمتبرعين دون عناء حيث إن خيارات الدعم متاحة حسب رغبة المتبرع مما يساعد الجمعية في أداء رسالتها للمجتمع .

// انتهى //

21:24ت م

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