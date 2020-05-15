ثقافي / " فقه أذكار الصلاة " .. محاضرة بتبوك غداً



تبوك 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

تُنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة بعنوان " فقه أذكار الصلاة " ، عبر تطبيق زووم.

وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ضمن محاضرات الأسبوع الرابع والختامي لبرنامج "شهر الخير"، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بتبوك خلال شهر رمضان المبارك، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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21:17ت م

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