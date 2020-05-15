السعودية اليوم / جامعة الباحة تعقد أكثر من 1500 اختبار عن بعد لأكثر من 22 ألف طالب وطالبة



الباحة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

نفذت جامعة الباحة 1524 اختباراً عن بعد لـ 22.004 طلاب وطالبات وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات الأحد الماضي أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني .

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

// انتهى //

21:14ت م

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