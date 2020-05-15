اقتصادي / برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينظم لقاءً حول دور القطاع الصناعي في مواجهة تداعيات كورونا



الرياض 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

ينظم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين وصندوق التنمية الصناعية السعودي ملتقى افتراضي عن بُعد بعنوان " مبادرة القطاع الصناعي وسلاسل الأمداد "يوم الأحد القادم 17 مايو 2020 عند الساعة العاشرة مساءً .

وأكد أمين عام ومؤسس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين المهندس جاسم الشمري بأن هناك العديد من المحاور التي سيناقشها الملتقى تسليط الضوء على تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد والتأثير الاقتصادي والمالي لجائحة

وبين أن اللقاء يأتي إيماناً بالدور الإيجابي لمنصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين التطوعية في خلق جو تفاعلي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الصناعي وبحث سبل تعزيز الاداء وتطوير كافة الممكنات الصناعية وسيشارك به عدد من الصناعيين ورجال الاعمال ومسؤولين تنفيذين من الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

21:13ت م

0134



الرياض 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسينظم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين وصندوق التنمية الصناعية السعودي ملتقى افتراضي عن بُعد بعنوان " مبادرة القطاع الصناعي وسلاسل الأمداد "يوم الأحد القادم 17 مايو 2020 عند الساعة العاشرة مساءً .وأكد أمين عام ومؤسس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين المهندس جاسم الشمري بأن هناك العديد من المحاور التي سيناقشها الملتقى تسليط الضوء على تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد والتأثير الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجهود الدولة (أيدها الله) والمبادرات التي قدمتها للتخفيف من آثار فايروس كورونا وسيستعرض اللقاء مبادرات كفالة لمواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) وآلية تنفيذ جهات التمويل الإجراءات الداعمة لتسريع وتوفير التمويل اللازم للقطاعات المتضررة ومستقبل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل تبعات فايروس كورونا .وبين أن اللقاء يأتي إيماناً بالدور الإيجابي لمنصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين التطوعية في خلق جو تفاعلي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص الصناعي وبحث سبل تعزيز الاداء وتطوير كافة الممكنات الصناعية وسيشارك به عدد من الصناعيين ورجال الاعمال ومسؤولين تنفيذين من الجهات ذات العلاقة.// انتهى //21:13ت م0134

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينظم لقاءً حول دور القطاع الصناعي في مواجهة تداعيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.