السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فيصل يجتمع مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة عن بُعد



الأحساء 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

عقد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أمس، اجتماعاً عن بُعد مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار، وعمداء بعض الكليات، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد الدكتور العوهلي، خلال الاجتماع على عمق العلاقة الاستراتيجية بين الجامعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة كشريك في عدد من القضايا المحورية على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن الجامعة في ضوء هويتها الجديدة المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تضع أولويات وأهداف تسعى لتحقيقها لإثراء الأمن الوطني في الجانب الغذائي والاستدامة البيئية بمشاركة "15" كلية من كليات الجامعة والمراكز البحثية المتخصصة مما يعزز مفهوم التكامل بين كافة جهات الجامعة.

من جانبه، أبان وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، أن الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، مؤكداً عراقة الجامعة وتميزها في تخصصاتها العلمية.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور أهمها التوجه الاستراتيجي للاستدامة البيئية للجامعة وهويتها والمراكز الوطنية على وجه العموم وخصوصاً المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

بعد ذلك شاركت كليات العلوم الزراعية والأغذية، وكلية الطب البيطري، وكلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وقنية المعلومات، وكلية الهندسة بالحديث عن أهم الأقسام والبرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وأهم الدراسات والأبحاث التي تجري والتي لها علاقة بالبيئة والمراكز الوطنية.

// انتهى//

21:13ت م

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