السعودية اليوم / مصر تسجيل 399 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 حالة وفاة



القاهرة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم ، عن تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد،أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا، مشيرا الى خروج 173 متعافى اليوم من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام شفائهم.

وأفاد "مجاهد " بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.

// انتهى //

20:59ت م

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القاهرة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم ، عن تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، وفاة 21 حالة جديدة.وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد،أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا، مشيرا الى خروج 173 متعافى اليوم من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام شفائهم.وأفاد "مجاهد " بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.// انتهى //20:59ت م0130

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