السعودية اليوم / السلطات الصحية في بريطانيا تعلن تسجيل 384 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كرونا



لندن 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 384 وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بسبب الإصابة بفيروس كرونا المستجد، ليترفع بذلك ضحايا الملاض إلى 33 ألف و 998 شخص .

وطمأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك المواطنين خلال المؤتمر اليومي من أن معدل إنتقال الفيروس "R" لا يزال تحت قيمة 1.0 مما يعني أن درجات إنتشار المرض لا تزال ضمن المعدلات التي يمكن السيطرة عليها.

وأشار على صعيد متصل إلى أن الحكومة تدرس إعادة فتح المدارس مع إنخفاض مخاطر الإصابة لدى الأطفال، فيما يبقى كبر السن على الجانب الآخر من أكبر العوامل المؤثرة على قابلية الإصابة بالمرض.

كما أكد وزير الصحة إن جميع العاملين والمقيمين داخل دور الرعاية سيخضعون لفحص الإصابة بفيروس كرونا خلال شهر يونيو المقبل، ومبيناً إن أحدث البيانات تشير إلى إنخفاض معدلات الإصابة هناك.

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20:55ت م

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