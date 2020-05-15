البحرين تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/5/15 10:20 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/5/15 10:20 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت البحرين، الجمعة، عن تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن الإصابات الجديدة موزعة بين 130 حالة لعمالة وافدة، و 34 حالة لمخالطين لحالات قائمة. ولفتت إلى أن إجمالي حصيلة الإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بلغ 384 حالة جديدة، و وتعافي 287 حالة. ويعتبر رقم الإصابات والتعافي هو الأعلى منذ تسجيل أول إصابة في البحرين.



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