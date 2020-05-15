تركيا تسجل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/5/15 08:19 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/5/15 08:19 م بتوقيت أبوظبي

سجلت تركيا، الجمعة، 48 حالة وفاة و1708 إصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد الجديد يرفع الإجمالي إلى 146457 حالة. وأكد قوجة أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس وصلت إلى 4055 شخصا، وأشار الى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 106133 شخصا بعد تسجيل 2103 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى نحو 72.5%.



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