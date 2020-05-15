شكرا لقرائتكم رئيس وكالة الأنباء السعودية بخير بعد عملية جراحية ناجحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-15 رئيس وكالة الأنباء السعودية بخير بعد عملية جراحية ناجحة خضع لقسطرة قلبية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي متابعات الخليج 365 - الرياض أجريت لمعالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس)، عملية قسطرة قلبية تكللت بالنجاح يوم أمس الخميس. Advertisements وطمأن شقيقه خالد الحسين في تغريدة له عبر تويتر محبي وزملاء رئيس “واس” : إن رئيس وكالة الأنباء السعودية أجرى القسطرة القلبية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي بالرياض، . أسرة تحرير “متابعات الخليج 365” تهنئ معالي عبدالله الحسين بنجاح الجراحة، وتتمنى له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل .



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وكالة الأنباء السعودية بخير بعد عملية جراحية ناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.