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موارد الرياض تضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة

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2020-05-15

موارد الرياض تضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة

تم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات الصحة والتجارة والصناعة والثروة المعدنية وأمانة منطقة الرياض والمرور والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحملات مستمرة على المستودعات والمنشآت.

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

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وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة، مشددًا على استمرار حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جهته، قال مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي؛ إنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.



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