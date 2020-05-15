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2020-05-15 شاهد الفيديو.. جهود إدارة المجاهدين في حراسة المضخات البترولية متابعات الخليج 365 - الرياض رصد سناب وزارة الداخلية جهود الإدارة العامة للمجاهدين في حراسة المضخات البترولية والمناطق الصحراوية. Advertisements وأظهر الفيديو جهود إدارة المجاهدين في حراسة المضخات، معلقين عليها بجملة “في الميدان صائمون وبوعيكم سنتجاوز الأزمة آمنون”. يذكر أن دوريات المجاهدين تمارس أعمالها الميدانية على مدار الساعة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



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