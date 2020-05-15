تعافي 6 حالات كورونا في حفر الباطن

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سجلت محافظة حفر الباطن، اليوم الجمعة، حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 6 حالات منذ بداية تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في 20 مارس.

وفي ذات السياق، سجلت حفر الباطن اليوم حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 36 حالة منها 30 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية في المحاجر الصحية والمستشفيات.

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من جانبها، تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن حملاتها التوعوية لتثقيف المتسوقين والعاملين في المجمعات التجارية بمحافظة حفر الباطن على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات أثناء التسوق وذلك بالتباعد بترك مسافة بين الأشخاص لا تقل عن 1.5 متر للمساعدة على منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وتعريفهم بالطرق الصحيحة لغسل اليدين باستخدام المعقمات أو الماء والصابون.

كما قدمت الفرق الصحية النصائح والإرشادات بعدة لغات تضمنت مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.



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