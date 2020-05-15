، قانوني يطالب عبر "الخليج 365" باشتراك اللاعبين في التأمينات الاجتماعية ،

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طالب شايع الناشط، المستشار القانوني بضرورة اشتراك اللاعبين الحاليين قي نظام التأمينات الاجتماعية .
وقال القانوني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جائحة كورونا أضرت بالجميع واللاعبين أيضاً لهم نصيب في هذا الضرر".
وأضاف: "لماذا لا يتم تسجيل اللاعبين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية".
وأكمل: "اللاعب يضيع من حياته أعوامًا عديدة، وبعد ذلك يبدأ حياة وظيفية جديدة وبداية اشتراك في التأمينات في عمر متأخر".
وتابع تصريحاته قائلاً: "في حال وفاة اللاعب وهو منتسب لناديه أو تعرضه لإصابة قد تمنعه العمل، لا يستطيع الحصول على معاش تقاعدي لأسرته".
واختتم تصريحاته قائلاً: "حان الوقت لإلزام الأندية بحصول اللاعب على رخصة عمل مع تعديل اللائحة بحيث لا يحق للاعب التوقيع على عقد احتراف إلا بعد الحصول على هذه الرخصة".التأمينات الاجتماعية
قانوني يطالب عبر "الخليج 365" باشتراك اللاعبين في التأمينات الاجتماعيةمحمد السيّد الخليج 365 2020-05-15
طالب شايع الناشط، المستشار القانوني بضرورة اشتراك اللاعبين الحاليين قي نظام التأمينات الاجتماعية .
وقال القانوني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جائحة كورونا أضرت بالجميع واللاعبين أيضاً لهم نصيب في هذا الضرر".
وأضاف: "لماذا لا يتم تسجيل اللاعبين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية".
وأكمل: "اللاعب يضيع من حياته أعوامًا عديدة، وبعد ذلك يبدأ حياة وظيفية جديدة وبداية اشتراك في التأمينات في عمر متأخر".
وتابع تصريحاته قائلاً: "في حال وفاة اللاعب وهو منتسب لناديه أو تعرضه لإصابة قد تمنعه العمل، لا يستطيع الحصول على معاش تقاعدي لأسرته".
واختتم تصريحاته قائلاً: "حان الوقت لإلزام الأندية بحصول اللاعب على رخصة عمل مع تعديل اللائحة بحيث لا يحق للاعب التوقيع على عقد احتراف إلا بعد الحصول على هذه الرخصة".
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:24 PM
قال: في حال وفاة اللاعب من سيصرف على أسرته
طالب شايع الناشط، المستشار القانوني بضرورة اشتراك اللاعبين الحاليين قي نظام التأمينات الاجتماعية .
وقال القانوني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جائحة كورونا أضرت بالجميع واللاعبين أيضاً لهم نصيب في هذا الضرر".
وأضاف: "لماذا لا يتم تسجيل اللاعبين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية".
وأكمل: "اللاعب يضيع من حياته أعوامًا عديدة، وبعد ذلك يبدأ حياة وظيفية جديدة وبداية اشتراك في التأمينات في عمر متأخر".
وتابع تصريحاته قائلاً: "في حال وفاة اللاعب وهو منتسب لناديه أو تعرضه لإصابة قد تمنعه العمل، لا يستطيع الحصول على معاش تقاعدي لأسرته".
واختتم تصريحاته قائلاً: "حان الوقت لإلزام الأندية بحصول اللاعب على رخصة عمل مع تعديل اللائحة بحيث لا يحق للاعب التوقيع على عقد احتراف إلا بعد الحصول على هذه الرخصة".
، قانوني يطالب عبر "الخليج 365" باشتراك اللاعبين في التأمينات الاجتماعية ،
المصدر : الخليج 365
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