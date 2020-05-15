، قانوني يطالب عبر "الخليج 365" باشتراك اللاعبين في التأمينات الاجتماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: في حال وفاة اللاعب من سيصرف على أسرته

طالب شايع الناشط، المستشار القانوني بضرورة اشتراك اللاعبين الحاليين قي نظام التأمينات الاجتماعية .

وقال القانوني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جائحة كورونا أضرت بالجميع واللاعبين أيضاً لهم نصيب في هذا الضرر".

وأضاف: "لماذا لا يتم تسجيل اللاعبين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية".

وأكمل: "اللاعب يضيع من حياته أعوامًا عديدة، وبعد ذلك يبدأ حياة وظيفية جديدة وبداية اشتراك في التأمينات في عمر متأخر".

وتابع تصريحاته قائلاً: "في حال وفاة اللاعب وهو منتسب لناديه أو تعرضه لإصابة قد تمنعه العمل، لا يستطيع الحصول على معاش تقاعدي لأسرته".

واختتم تصريحاته قائلاً: "حان الوقت لإلزام الأندية بحصول اللاعب على رخصة عمل مع تعديل اللائحة بحيث لا يحق للاعب التوقيع على عقد احتراف إلا بعد الحصول على هذه الرخصة".التأمينات الاجتماعية