محمد بن مسعود - الدمام - تسببت للأهالي في أضرار مادية جسيمة شهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان واللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان حادثة سقوط عدد من المركبات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق . وطالب عدد المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم. الحفريات الحفريات 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 09:17 PM Advertisements تسببت للأهالي في أضرار مادية جسيمة حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها شهد شارع "الستين" مع تقاطع طريق الأمير سلطان واللذان يعتبران أكبر شوارع مدينة جازان حادثة سقوط عدد من المركبات السالكة للطريق في حفرة كبيرة بمنتصف الطريق . وطالب عدد المتضررين الجهات المعنية بسرعة إغلاقها، وكذلك تعويضهم لما سببته لهم من أضرار جسيمة في مركباتهم. الكلمات المفتاحية ، حفرة تصطاد المركبات بأكبر شوارع جازان.. ومطالبات بصيانتها ،

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