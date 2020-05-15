السعودية | “هدف” يؤكد للمنشآت ومتدربي “تمهير” ضرورة الالتزام بالمسؤوليات خلال فترة العمل عن بُعد

المناطق _الرياض

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المنشآت المستفيدة من برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” خلال فترة العمل عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، إلى الالتزام بمسؤوليتها من خلال إسناد المهام التدريبية للمتدربين لديها ضمن البرنامج، ومتابعتهم، والتأكد من إنجازهم للمهام التدريبية، وتقويم أدائهم وإنتاجيتهم عن طريق المدرب.

وشدد الصندوق على تلك المنشآت بضرورة اتباع التعليمات الواردة من الجهات المختصة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة لمواجهة هذه الجائحة، وتطبيق آليات العمل عن بعد باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية ومراعاة أي أدلة تصدر بخصوص العمل عن بعد من الجهات المعنية.

وحث “هدف” تلك المنشآت على تأكيد تحضير متدربي برنامج تمهير لديها وفق ضوابط وشروط البرنامج حيث أن فترة تحضير المتدربين تبدأ من يوم 15 مايو 2020م، وتنتهي في 19 مايو 2020م.

من جهة أخرى، أكد الصندوق للمتدربين ضرورة الالتزام بمسؤوليتهم في المنشآت التي التحقوا بها، من خلال متابعة وإنجاز المهام التدريبية المناطة بهم، والاستفادة من الدورات الإلكترونية ضمن البرنامج، مع وجوب اتباع التعليمات الواردة من الجهات المختصة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة لمواجهة هذه الجائحة، وتطبيق آليات العمل عن بعد باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية ومراعاة أي أدلة تصدر بخصوص العمل عن بعد من الجهات المعنية.