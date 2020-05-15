توكلنا يتيح للموظفين المستثنين استخدام المشهد الورقي أو التصريح الإلكتروني

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يتاح لموظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المستثناة من منع التجول، استخدام المشهد الورقي، أو التصريح الإلكتروني من التطبيق مع الالتزام الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المخصص له.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أعلنت قبل أيام، عن الإطلاق التجريبي لتطبيق “توكلنا”، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية- كل بحسب اختصاصه- بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة.

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وتم تخصيص تطبيق “توكلنا” في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول، لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًّا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

ويعد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس “كورونا” المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في المملكة علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.



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