2020-05-15

سداد 33 مليونًا ضمن خدمة فرجت منذ 14 رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت خدمة فرجت عن عدد المستفيدين منذ إطلاق الإصدار الثاني للخدمة بتاريخ 14/ 9/ 1441هـ.

وقالت خدمة فرجت: إنه تم سداد مبالغ من ذلك التاريخ وحتى اليوم الجمعة بقيمة 32 مليونًا و848 ألفًا و568 ريالًا.

أما عدد المستفيدين من خدمة فرجت فعددهم 556 مستفيدًا، بينهم 489 مواطنًا ومواطنة و77 مقيمًا.

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وكانت مبادرة خدمة فرجت قد دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة “أبشر”.

كما جددت المديرية العامة للسجون التأكيد على عدم وجود أي تطبيق باسم فرجت، وأن جميع الفواتير للمستفيدين من المبادرة موجودة فقط على منصة “أبشر”.

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