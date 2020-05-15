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2020-05-15 الهلال الأحمر في المسجد الحرام يكثّف استعداداته للعشر الأواخر لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية متابعات الخليج 365 - واس كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام وعلى مدار الساعة من خلال مراكزها وفرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف. ويتمّ في الفترة المسائية دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تسهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية. Advertisements وأوضح مدير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي أن طلب الخدمة الإسعافية متوفر وعلى مدار الساعة عن طريق رقم الهلال الأحمر ٩٩٧ وكذلك عن طريق تطبيق الهواتف الذكية (أسعفني) المدعوم ب ٨ لغات.



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