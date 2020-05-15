الغذاء والدواء⁩ تحذر من معقم اليدين نكس : لا تستخدموه

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم “نكس معقم لليدين” من إنتاج مصنع سارين للمنظفات؛ ‏بسبب وجود كميات أقل من الحد المسموح به من المادتين الكحوليتين المعقمتين الكحول الإيثيلي (إيثانول) والكحول ‏الإيزوبروبيلي (إيزوبروبانول‎(‎‏.‏

وأوضحت الغذاء والدواء أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها ‏للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج نكس على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين ‏المعقمة “إيثانول” و”إيزوبروبانول”؛ ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين‎.

Advertisements

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

أشارت الهيئة ‏إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين‎.‎

ونصحت الغذاء والدواء المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم ‏الموحد 19999.‏



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









