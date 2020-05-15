السعودية تشهد مرور محطة الفضاء الدولية كجرم سماوي الليلة

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أننا سنشاهد الليلة مرور محطة الفضاء الدولية.

وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: إنه سيتم مشاهدة محطة الفضاء الدولية من مناطق متعددة من السعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق والأردن والإمارات، وتستمر لمدة ستة دقائق تقريبًا من الساعة 8:3 إلى 8:9 تقريبًا على شكل جرم سماوي، يظهر من الجهة الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية، وتختلف الوجهة على حسب المكان.

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وتابع الزعاق في سياق آخر، أن ما يشاع خلال هذه الأيام عبر منصات التواصل لتصريحات منسوبة لعلماء الفلك بشأن مخاوف دخول الشمس مرحلة سبات كارثي ويسبب كوارث على الأرض، كلام لا يستقيم البتة ولا يتكئ على أي أسس واقعية ولا علمية.





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