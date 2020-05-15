- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم السعودية تشهد مرور محطة الفضاء الدولية كجرم سماوي الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السعودية تشهد مرور محطة الفضاء الدولية كجرم سماوي الليلة
أكد الزعاق أن الوجهة تختلف على حسب المكان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أننا سنشاهد الليلة مرور محطة الفضاء الدولية.
وقال الزعاق في تغريدة له عبر تويتر: إنه سيتم مشاهدة محطة الفضاء الدولية من مناطق متعددة من السعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق والأردن والإمارات، وتستمر لمدة ستة دقائق تقريبًا من الساعة 8:3 إلى 8:9 تقريبًا على شكل جرم سماوي، يظهر من الجهة الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية، وتختلف الوجهة على حسب المكان.
وتابع الزعاق في سياق آخر، أن ما يشاع خلال هذه الأيام عبر منصات التواصل لتصريحات منسوبة لعلماء الفلك بشأن مخاوف دخول الشمس مرحلة سبات كارثي ويسبب كوارث على الأرض، كلام لا يستقيم البتة ولا يتكئ على أي أسس واقعية ولا علمية.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تشهد مرور محطة الفضاء الدولية كجرم سماوي الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.