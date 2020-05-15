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ساهم أهالي قرية الجرادية غرب محافظة صامطة وبإشراف من فريق القرية التطوعي الذي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة في تقديم وجبات إفطار للجنود المرابطين بالحد الجنوبي.
وعمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية بعد التقيد بكل الاحترازات الوقائية لكامل أعضاء الفريق، وقام وللسنة الخامسة على التوالي بإشراف من قائد الفريق هشام العريشي بتوزيع وجبات الإفطار التي بلغت 2039 وجبة، وتحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن، عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين .
من جانبهم أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل مساهمة يقدمونها لحماة هذا الوطن الذين تركوا ذويهم وأسرهم من أجل أن نعيش بأمن وأمان، وقد قدم الجنود المرابطون شكرهم وعرفانهم على هذه المبادرة التي تثبت تلاحم الشعب وترابطه من أجل هذا الوطن الذي يستحق منا التضحية والدفاع عنه بكل ما نملك وفي شتى المجالات.
الحد الجنوبي
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 08:59 PM
للسنة الخامسة على التوالي"الجرادية" التطوعي بصامطة يقدم 2039 وجبة إفطار للجنود المرابطين
ساهم أهالي قرية الجرادية غرب محافظة صامطة وبإشراف من فريق القرية التطوعي الذي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة في تقديم وجبات إفطار للجنود المرابطين بالحد الجنوبي.
وعمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية بعد التقيد بكل الاحترازات الوقائية لكامل أعضاء الفريق، وقام وللسنة الخامسة على التوالي بإشراف من قائد الفريق هشام العريشي بتوزيع وجبات الإفطار التي بلغت 2039 وجبة، وتحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن، عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين .
من جانبهم أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل مساهمة يقدمونها لحماة هذا الوطن الذين تركوا ذويهم وأسرهم من أجل أن نعيش بأمن وأمان، وقد قدم الجنود المرابطون شكرهم وعرفانهم على هذه المبادرة التي تثبت تلاحم الشعب وترابطه من أجل هذا الوطن الذي يستحق منا التضحية والدفاع عنه بكل ما نملك وفي شتى المجالات.
، "الجرادية" التطوعي بصامطة يقدم 2039 وجبة إفطار للجنود المرابطين ،
المصدر : الخليج 365
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