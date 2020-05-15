، في اجتماع ثلاثي: عودة الدوري تخضع للمراجعة مع الجهات المختصة ،

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عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم اجتماعًا مرئيًا بحضور ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واتخاذ أفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.
وأكد المجلس أن قرار عودة المسابقة يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي سلامة اللاعبين والرياضيين، وسوف تقوم الأندية برفع مرئياتها عن الآثار التي ألقت بظلالها عليها بسبب جائحة فيروس كورونا للرابطة والاتحاد.
كما صادق المجلس بالإجماع على استقالة مسلي بن مهدى آل معمر من رئاسة مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقدمين شكرهم له على كل الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب.
وأقر أعضاء المجلس بالإجماع تكليف المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز بن ناصر الحميدي برئاسة مجلس الإدارة إلى حين انتهاء الموسم على أن يتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس قبل انتهاء الموسم بـ 30 يوماً.
وقدّم المجلس شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - على الجهود الكبيرة التي تبذل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ولكل الجهات المعنية، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع هذه الغمة عن الوطن والعالم أجمع.
من جهته قدم عبدالعزيز بن ناصر الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المكلف، شكره وتقديره لأعضاء المجلس على ثقتهم بالتكليف، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ولأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم الاجتماع، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، من متابعة مستمرة واهتمام كبير.فيروس كورونا الجديد الدوري السعودي للمحترفين
في اجتماع ثلاثي: عودة الدوري تخضع للمراجعة مع الجهات المختصةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15
عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم اجتماعًا مرئيًا بحضور ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واتخاذ أفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.
وأكد المجلس أن قرار عودة المسابقة يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي سلامة اللاعبين والرياضيين، وسوف تقوم الأندية برفع مرئياتها عن الآثار التي ألقت بظلالها عليها بسبب جائحة فيروس كورونا للرابطة والاتحاد.
كما صادق المجلس بالإجماع على استقالة مسلي بن مهدى آل معمر من رئاسة مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقدمين شكرهم له على كل الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب.
وأقر أعضاء المجلس بالإجماع تكليف المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز بن ناصر الحميدي برئاسة مجلس الإدارة إلى حين انتهاء الموسم على أن يتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس قبل انتهاء الموسم بـ 30 يوماً.
وقدّم المجلس شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - على الجهود الكبيرة التي تبذل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ولكل الجهات المعنية، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع هذه الغمة عن الوطن والعالم أجمع.
من جهته قدم عبدالعزيز بن ناصر الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المكلف، شكره وتقديره لأعضاء المجلس على ثقتهم بالتكليف، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ولأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم الاجتماع، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، من متابعة مستمرة واهتمام كبير.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
07:57 PM
ضم اتحاد القدم والرابطة والأندية .. وتكليف الحميدي
عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم اجتماعًا مرئيًا بحضور ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واتخاذ أفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.
وأكد المجلس أن قرار عودة المسابقة يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي سلامة اللاعبين والرياضيين، وسوف تقوم الأندية برفع مرئياتها عن الآثار التي ألقت بظلالها عليها بسبب جائحة فيروس كورونا للرابطة والاتحاد.
كما صادق المجلس بالإجماع على استقالة مسلي بن مهدى آل معمر من رئاسة مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقدمين شكرهم له على كل الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب.
وأقر أعضاء المجلس بالإجماع تكليف المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز بن ناصر الحميدي برئاسة مجلس الإدارة إلى حين انتهاء الموسم على أن يتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس قبل انتهاء الموسم بـ 30 يوماً.
وقدّم المجلس شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - على الجهود الكبيرة التي تبذل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ولكل الجهات المعنية، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع هذه الغمة عن الوطن والعالم أجمع.
من جهته قدم عبدالعزيز بن ناصر الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المكلف، شكره وتقديره لأعضاء المجلس على ثقتهم بالتكليف، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ولأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم الاجتماع، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، من متابعة مستمرة واهتمام كبير.
، في اجتماع ثلاثي: عودة الدوري تخضع للمراجعة مع الجهات المختصة ،
المصدر : الخليج 365
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