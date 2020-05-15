، لجنة الأفلاج تطلق مسابقة لتأهيل الشباب لسوق العمل.. هذه شروطها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان "تدرّب وأكسب".. وبجوائز نقدية تجاوزت قيمتها 9 آلاف ريال

أطلقت لجنة تنمية الأفلاج مسابقة لشباب وفتيات المحافظة لتأهيلهم لسوق العمل واستثمار الوقت في البقاء في منازلهم بالحصول على ساعات تدريبية معتمدة رصدت خلالها جوائز نقدية تجاوزت قيمتها 9 آلاف ريال .

وأوضحت لجنة تنمية الأفلاج خلال نشرها الإعلان أن المسابقة تعتمد على الحصول على أكبر عدد ممكن من الساعات التدريبية المعتمدة التي تطورك وتؤهلك لسوق العمل.

وتضمنت شروط المسابقة الحصول على شهادة تدريبية معتمدة من موقع تابعة لمعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتقييم سوف يكون على عدد الساعات التدريبية لا على عدد الدورات، مع إرفاق ملخص لكل دورة تدريبية، مشترطة أن يكون المتقدم من سكان محافظة الأفلاج وعمره فوق 18 سنة.الأفلاج تنمية الأفلاج