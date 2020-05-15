شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» توجه بعدم توزيع منشورات شركات ومكاتب القبول غير المرخصة على الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم، بعدم تنظيم بعض البرامج لقبول طلاب المدارس الأهلية والعالمية في بعض الجامعات الأهلية والعالمية ومعاهد تعليم اللغات.

وأصدرت الوزارة تعميمًا إلى إداراتها، تؤكد فيه على جميع المدارس الأهلية والعالمية ومعاهد تعليم اللغات التابعة بضرورة عدم التعاون مع أي جهات خارجية غير مرخص لها لتنفيذ مثل هذه البرامج، وعدم استضافة أي جهة خارجية أو داخلية لتنظيم أي برامج أو ورش عمل لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات الخارجية أو معاهد اللغات، إلا بموافقة الوزارة الخطية على ذلك.

كما وجهت بعدم توزيع أي منشورات على الطلاب والطالبات تتعلق بخدمات هذه الشركات والمكاتب، ومتابعة مكاتب وإدارات التعليم الأهلي في إدارات التعليم للمدارس الأهلية والعالمية ومعاهد تعليم اللغات، والتحقق من التزامها بذلك، والرفع للجنة مخالفات المدارس الأهلية بالإدارة بأي تجاوزات أولا بأول، ومحاسبة المتسببين في ذلك.