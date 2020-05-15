شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يحكي تفاصيل إصابته بكورونا عن طريق إحدى مريضاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى طبيب سعودي مقيم في ألمانيا، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد عن طريق إحدى مريضاته.

وقال الطبيب الذي يدعى حسين الهمل:" بدايةً تلقيت اتصالًا من رئيسة المستشفى، وكان يوم عطلة نهاية الأسبوع الأحد، أخبرتني أن المريضة التي فحصتُها تم تشخيصها بمرض كوفيد١٩، عجزت عن الكلام؛ ولكنها أردفت: لا داعي للقلق، مدة فحصك للمريضة لم تتجاوز الـ١٥ دقيقة ".

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ونصح الطبيب المريضة بمواصلة العمل اليومي لعدم مخالطته للمريضة بالشكل الذي يسمح بانتقال الفيروس له؛ إلا أن "الهمل" اعتذر عن الذهاب للعمل، وفضّل البقاء في منزله، وبدء الحجر المنزلي، وعدم مخالطة آخرين حتى يتأكد من عدم إصابته بالفيروس التاجي.

ولفت الطبيب:" في اليوم الثالث أحسست بصداع خفيف، ازداد تدريجيًّا، لم أعره أي انتباه، وتابعت يومي الروتيني! "، مبينا: "في اليوم التالي ما زال الصداع مستمرًّا لكن هذه المرة صداع شديد أكاد لا أفتح عيني من شدته، واستمر لمدة ثلاثة أيام بلياليها ".

وتابع الهمل أنه لم يكن يتوقع إصابته بالفيروس؛ لعدم ظهور أعراض مثل الحرارة والسعال، إلى أن وجد نفسه فاقدًا لحاسة الشم تمامًا، وهنا تيقن من إصابته برغم عدم ظهور نتيجة المسحة.