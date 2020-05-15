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هطول أمطار رعدية على 10 مناطق بالمملكة غدًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، محذرة من استمرار هطول الأمطار.

وقالت إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية تصحبها برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، نجران ،عسير، الباحة ، مكة المكرمة كذلك عل منطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد الى الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، القصيم ، حائل .

وتوقعت نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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