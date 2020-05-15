شكرا لمتابعة خبر عن «أبو مطلق» يعود للتغريد مجددًا بعد القبض عليه لإساءته للكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر مشهور مواقع التواصل بالمملكة، والشهير بـ"أبو مطلق" من جديد عبر حسابه على "تويتر".

كان تم القبض على "ابو مطلق" من قبل الأجهزة الأمنية، إثر مقطع فيديو اتهم فيه بالإساءة لأهل الكويت.

وقال "ابو مطلق" في تغريدته: "أبشركم أنا بخير ومبارك عليكم الشهر والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

وكانت مقاطع الفيديو التي ينشرها “أبو مطلق” عن الكويتيين تثير استياء بينهم وسط مطالبات بالقبض عليه.