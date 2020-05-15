شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات ينبع الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر والمهد ووادي الفرع , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يتسبب في تدني مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة ستستمر حتى الحادية عشر مساءً من هذا اليوم .