شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: محطة الفضاء الدولية ستمر فوق سماء المملكة الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن مرور محطة الفضاء الدولية الليلة فوق سماء الخليج العربي. أعلن الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن مرور محطة الفضاء الدولية الليلة فوق سماء الخليج العربي. وقال: " سنشاهد الليلة مرور محطة الفضاء الدولية من مناطق متعددة من السعودية، والكويت وسلطنة عمان والعراق والأردن والامارات، وتستمر لمدة ستة دقائق تقريباً من الساعة 8:3 إلى 8:9 تقريبا على شكل جرم سماوي يظهر من الجهة الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية وتختلف الوجهه على حسب المكان " .

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