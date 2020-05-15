شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: ما يُشاع عن الشمس غير صحيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن مايشاع خلال هذه الأيام عبر منصات التواصل لكلام منسوب لعلماء الفلك حول الشمس غير صحيح.

وقال "الزعاق" : " مايشاع خلال هذه الأيام عبر منصات التواصل لكلام منسوب لعلماء الفلك من (مخاوف دخول الشمس مرحلة سبات كارثي ويسبب كوارث على الأرض) كلام لا يستقيم البته ولا يتكؤ على أي أسس واقعية ولا علمية " .