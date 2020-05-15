شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أعمال التوسعة الثالثة في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

استأنفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ورصدت عدسة "العربية" الأجواء داخل الحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان بعد صلاة الجمعة اليوم؛ حي خيم الهدوء على أركان الحرم.

كما أظهر الفيديو بدء أعمال التوسعة الثالثة بعد رفع القيود على نشاط المقاولات.