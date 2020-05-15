شكرا لمتابعة خبر عن أبناء عبدالله الحقيل يروون الساعات الأخيرة في حياته وكيف توقع جنازته (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خالد الحقيل، ابن الراحل عبدالله الحقيل، أنه توقع جنازته قبل وفاته بأيام، مشيرًا إلى أنه ظل يبتسم حتى احتجب عن رؤية الناس قبل وفاته.

وأضاف خلال برنامج "اللقاء من الصفر":" كان يقول إن الناس اعتداوا عليه بابتسامة وعندما أصبح لا يستطيع إبراز ابتسامته في نهاية حياته، فضّل اعتزال رؤية الناس " .

وتابع: " كنا في المستشفى وكانت الغرفة تطل على الحي الذي عاش فيه أعوامًا طويلة، فقد كان ينظر من الشباك نظرة من يسترجع شريط حياته " ، مضيفًا : " كان ولدي دائمًا يُكرر (لكل رحلة نهاية) " .

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من جانبه، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان : " أول مرة كان نشعر أن الوالد في حاجتنا لأن بدأ جسمه يضعف، لكنه كان يتضايق عندما نظل معه في الغرفة ويشعر أنه ثقيل علينا رغم أننا كنا أبنائه وهذا واجب علينا، فنحن نريد ترك أغلى شيء عندنا لأجله ".

وأشارت أبنته أريج الحقيل إلى أنه "قبل ساعات من والده كانت دمعته على خده واجتمعنا كلنا عنده، فكانت من أصعب اللحظات " .

وتابع مساعد الحقيل: " فاجئني أنا وأخي بسؤال عن الجامع الأسهل وصولًا للناس جامع الملك خالد أم الراجحي، فكان سؤالًا صادمًا، قرأت منه أنه كان مطمئنًا أن جنازته ستكون مشهودة، وبالفعل امتلأ جامع الملك بآلاف المصلين " .