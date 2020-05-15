شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قتل ابنة الشيخ علي الطنطاوي في ألمانيا «حادثة عانى منها طوال حياته» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دفع الشيخ الراحل علي الطنطاوي ثمن مواقفه غاليا، وفقد ابنته التي قتلت في ألمانيا على خلفية هذه المواقف، وهي الحادثة التي عانى منها حتى نهاية حياته.

وقالت حفيدته عن هذا الأمر: " إذا كانت بعض الأحداث تغير العالم فأنا هذا الحدث غيّر حياته كلها، كنا عايشين مطمئنين حتى فوجئنا بهذا الخبر، أن تُقتل خالتي في بلد غربي كان مفاجئ للجميع " .

Advertisements

وأضافت: " وقتها انتقلنا إلى المملكة وكنا قُرب جدي أثناء هذه الحادث المؤملة، كل إنسان له أسلوبه في الحزن، فقد كان جدي يضحك أمام الناس ويحزن ليلًا وحيدًا " .

وتابعت : " هي قتلت فجأة وبعدها تستمر الحياة، لكن جدي لم ينساها أبدًا حتى توفاه الله " .