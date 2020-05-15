ماجد الحقيل يحكي موقفًا طريفًا بين الملك سلمان ووالده (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): روى وزير الإسكان ماجد الحقيل، موقفا طريفا حدث بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" ووالده عبدالله الحقيل. روى وزير الإسكان ماجد الحقيل، موقفا طريفا حدث بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" ووالده عبدالله الحقيل. وقال ماجد الحقيل في برنامج "اللقاء من الصفر" : " كانت اللغة العربية هي السلاح الحريص عليه في كل مراحل حياته، وكان يتميز بأنه لا يزعل إلا من حاجتين فقط هما ( حينما يرى المديرين لا ينحنون في الحديث، وحينما يرى استخدام المفردات الأجنية والمبالغة فيه ) فكان ينزعج من ذلك، لأننا المفروض نتفاخر دائمًا باللغة العربية " . وأضاف: " كان هناك خطابًا مع الملك سلمان في الإمارة، وكان كاتب فيها الماسح الضوئي بدلًا من كلمة (الفاكس) فتساءل الملك سلمان ما هو فردّ الوالد بأنه الفاكس لكنه لم يقدر على كتابه في الخطاب باللغة الإنجليزية " .

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