تذاع الحلقة 22 الثانية والعشرون من البرنامج رامز مجنون رسمي للفنان المصري رامز جلال عبر قناة إم بي سي مصر طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والأردن، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 22 الثانية والعشرون كاملة - سوزان نجم الدين

وتعاد الحلقة الثانية والعشرون عبر قناة إم بي سي 1 في تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الامارات العربية المتحدة، والساعة الثانية صباحا بتوقيت قطر والسعودية، والساع الواحدة صباحا بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا.

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وحلت في الحلقة الواحدة والعشرون الفنانة الشعبية بوسي في برنامج رامز مجنون رسمي ، بعد استضافة ألمع النجوم المصرين والسورين ومن الخليج العربي في البرنامج ويتم خدعاهم عن طريق مقدمة البرنامج أروي.

وأعلنت قناة إم بي سي مصر عن اسم ضيفة الحلقة 22 الثانية والعشرون اليوم الجمعة 15 مايو 2020، الفنانة السورية سوزان نجم الدين، حيث ولدت وتربت وترعرعت في الدريكيش، والدها هو نجم الدين الصالح، شاعر ومحامي وعضو في مجلس الشعب في مصر ومن ثم في سوريا، والدتها هي الشاعرة دولة العباس، محامية وعضوة في اتحاد الكتاب العرب.

وانطلق رامز في برامج المقالب الساخرة لفئة ”الكاميرا الخفية“ في عام 2011 ،حيث قدم نسخ، تحمل عادة الاسم الأول له، مثل: رامز قلب الأسد، ورامز في الشلال، ورامز عنج أمون قبل الظهور مع شخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام بعنوان ”رامز مجنون رسمي والذي يبث عبر قناة إم بي سي خلال شهر رمضان 2020.