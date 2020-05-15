الزعاق: محطة الفضاء الدولية تمر بسماء المملكة مساء الجمعة.. لمدة 6 دقائق

أكد الراصد الجوي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، مرور محطة الفضاء الدولية، مساء اليوم الجمعة، بمناطق متعددة بالسعودية، وذلك لمدة 6 دقائق.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: سنشاهد الليلة مرور محطة الفضاء الدولية من مناطق متعددة من (السعودية ـ الكويت ـ سلطنة ـ عمان ـ العراق ـ الأردن ـ الإمارات).

وأضاف: تستمر هذه العملية لمدة ست دقائق تقريبًا من الساعة 8:3 إلى 8:9 تقريبًا على شكل جرم سماوي يظهر من الجهة الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية، وتختلف الوجهة على حسب المكان.

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