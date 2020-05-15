«الأرصاد»: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة.
جاء ذلك في تنبيه، أصدرته الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة.
تضمن التنبيه، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات «ينبع الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر والمهد ووادي الفرع».
ووفق «هيئة الأرصاد»، تكون الأمطار مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مما يتسبب في تدني مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم.
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