«الأعلى للقضاء»: 42 محكمة و67 قاضيًّا يعملون في إجازة عيد الفطر لخدمة المستفيدين

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الجمعة، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني»، بتكليف 42 محكمة و67 قاضيًّا منهم قضاة في محاكم التنفيذ؛ لإنهاء كل متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية.

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وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، 18 محكمة في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج).

وتم تكليف 9 محاكم عامة في كل من (وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفر الباطن، عرعر، القريات)، كما كلف المجلس أيضًا 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الدمام، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها). يُشار إلى أن التكليف نص على أن يكون العمل وفق قواعد العمل «عن بُعد»، مراعاة للظروف الاستثنائية، ومتطلبات الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة «كورونا المستجد» في المملكة.

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