أمين عسير يعتمد مخططًا للصناعات المتوسطة لبلدية محايل

دعمًا لتنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية

اعتمد أمين منطقة عسير «الدكتور وليد الحميدي» مخططًا للصناعات المتوسطة لبلدية محايل عسير تم تخصيصه لمصانع البلك والخرسانة والخلاطات. وأوضح رئيس بلدية محايل عسير «سعيد علي حافظ» أن هذا المخطط تبلغ مساحته الإجمالية 117.719,800 متر مربع، ويتكون من 62 قطعة 3 مساجد و7 مواقع خدمات. Advertisements وأكد «حافظ» أن المخطط اعتمد خلال 30 يومًا فقط، وتم طرحه للمنافسة عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» خلال 10 أيام عمل؛ لنقل المصانع التي تقع داخل نطاق المحافظة بأسرع وقت. وأشار رئيس البلدية إلى أن اعتماد هذا المخطط يأتي دعمًا للبلدية لتنفيذ خططها التنموية الاستثمارية بالمحافظة، وسيسهم في تنظيم المصانع وتوزيع التنمية بما يخدم محافظة محايل خاصة أن موقعها الجغرافي جعلها مركزًا مهمًا لتوسطها محافظات تهامة. اقرأ أيضًا : بالصور.. الأمطار ترسم لوحة فنية على المدرجات الخضراء والمتنزهات بعسير بالصور.. مولات عسير تستأنف نشاطها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

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