شرطة جازان: تحديد هوية 8 متهمين برمي المركبات بالحجارة أثناء مرورها بالأحياء السكنية

جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
حددت الجهات الأمنية بمنطقة جازان هوية المتورطين في رمي الحجارة على المركبات أثناء مرورها بالأحياء السكنية.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي.
وأضاف الحكمي أنه إشارة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء على المركبات، برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بحي سكني بقرية القاع بمركز الشقيق، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المتورطين وعددهم 8 متهمين.
وذكر أن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عامًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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