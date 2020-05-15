إغلاق 3 محلات نسائية بالطائف خالفت الاشتراطات البلدية وتزاول النشاط بدون رخصة

خلال جولة ميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا..

أغلقت الجهات الرقابية بأمانة الطائف 3 محلات نسائية خالفت الاشتراطات البلدية وذلك خلال جولة ميدانية على الأسواق والمحلات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد». وفي بيان نشرته عبر «تويتر»، قالت الأمانة: «بلدية الطائف تغلق ٣محلات نسائية لم تطبق الاشتراطات البلدية، وتزاول النشاط بدون رخصة». وأفادت الأمانة أن هذا الإغلاق تم خلال جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين النساء والأطفال

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