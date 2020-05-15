أمانة الشرقية تمنع وضع عينات للتجربة في محلات العطور والتجميل

للحد من انتشار فيروس كورونا..
منعت أمانة المنطقة الشرقية محلات العطور بالأسواق التجارية من وضع عينات لمستحضرات التجميل للتجربة من قبل المتسوقين، وذلك استكمالًا للإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وأوضحت الأمانة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة المستهلكين؛ إذ شدّدت الجهات المختصة وبعد دراسات قامت بها، على تفادي استعمال عينات التجربة الموجودة في المتاجر والمحلات المخصصة لبيعها.
ولفتت الأمانة إلى أن «تلك العينات، تكون متاحة لكافة زوار المعارض، الأمر الذي قد يتسبب بانتشار العدوى ونقل الأمراض».
وأكدت الأمانة، منع استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح، محذرة من ذلك قطعيًا كإجراء احترازي ضد الجائحة.
ووجّهت الأمانة كل البلديات والمراقبين للقيام بجولات رقابية؛ للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، حيث شكلت فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة لمتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير اليومية.
ودَعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التكاتف مع الأمانة والبلديات، والالتزام بهذه التعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة مخالفة؛ عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الالكترونية الرسمية.
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